نتنياهو يؤكد أن الاتفاق مع المغرب تاريخي وضوء عظيم آخر للسلام

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات بين تل أبيب والمغرب، واصفا إياه بأنه "ضوء عظيم آخر للسلام".

- نتنياهو: أشكر الملك المغربي محمد السادس على قراره الجريء والتاريخي

- نتنياهو : سنعمل على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إسرائيل والمغرب في أسرع وقت ممكن

- نتنياهو: سنقوم بتسيير رحلات مباشرة بين اسرائيل والمغرب