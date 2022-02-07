وزير الخارجية الأميركي يصرح مستعدون لمواصلة الحوار الأمني مع موسكو ولفرض العقوبات أيضاً

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الحوار مع روسيا حول الأمن، والطريق إلى الدبلوماسية مفتوح، لكنها مستعدة لفرض عقوبات أيضا.