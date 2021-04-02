انتشار واستنفار أمني بمحيط الكونغرس دون توضيح طبيعة التهديد الأمني

أفادت تقرير إعلامية أميركية عن حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكونغرس الأميركي، فيما أفادت مصادر إعلامية بوجود انتشار واستنفار أمني بمحيط المبنى دون توضيح طبيعة التهديد الأمني.وقالت مصادر إنه تم إغلاق مبنى الكابيتول في واشنطن بسبب "تهديدات أمنية"، بينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه "لا شيء يستدعي القلق مما يحدث في مبنى الكابيتول".

وكانت مصادر افادت في وقت سابق بنشر إشعار للمتواجدين في المبنى، الموظفون فقط لأن المشرعين في عطلة، بضرورة البقاء فيه والابتعاد عن النوافذ الخارجية لوجود تهديد غير محدد.وبينما أشارت وسائل إعلام أميركية إلى حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكابيتول، قالت شرطة الكونغرس إن "سيارة اخترقت حاجزا أمنيا وأصابت عنصرين من شرطة الكونغرس".ولم توضح شرطة الكونغرس طبيعة إصابة العنصرين من أفرادها، كما لم تشر على حالة سائق السيارة الذي اخترق الحاجز الأمني.