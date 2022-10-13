مقتل وجرح عدد من العسكريين إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة نقل عسكرية في ريف دمشق السوري

أفادت مراسلتنا بمقتل 18 عسكريا سوريا وجرح آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة نقل عسكرية في ريف دمشق. وقال مصدر عسكري سوري في بيان: "تعرضت صباح هذا اليوم حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ما أدى إلى استشهاد 18 عسكرياً+ وإصابة27 آخرين".