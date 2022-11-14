الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة بالخليل ويعرقل وصول المُعلمين لأخري
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة بالخليل ويعرقل وصول المُعلمين لأخري

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العرب اليوم - الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة بالخليل ويعرقل وصول المُعلمين لأخري

القدس المحتلة_ العرب اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المدرسة الإبراهيمية الأساسية للبنين في حي السهلة بالبلدة القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وعرقلت وصول المعلمين في مدرسة أخرى. وقالت مصادر فلسطينية في الخليل إن عددا من جنود الاحتلال اقتحموا المدرسة ما تسبب بحالة خوف وهلع في صفوف الأطفال التلاميذ.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول معلمي مدرسة زياد جابر "المتنبي" إلى مدرستهم في واد الحصين شرق مدينة الخليل، واحتجزتهم لمدة ساعة تقريبًا.

وطالب أهالي الطلبة المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات الدفاع عن الأطفال التحرك بشكل جاد لحماية أطفال الخليل، الذين يتعرضون إلى اعتداءات متواصلة من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه.

 

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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة بالخليل ويعرقل وصول المُعلمين لأخري الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدرسة بالخليل ويعرقل وصول المُعلمين لأخري



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