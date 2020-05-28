تسجيل 322 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق

سجلت العراق 322 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 5457 إصابة.

وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وذي قار والمثنى وبابل وصلاح الدين والسليمانية وميسان.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي, تسجيل 4 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 179 حالة, فيما تم تسجيل 67 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2917 حالة شفاء.