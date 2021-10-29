السعودية تستدعي سفيرها في لبنان للتشاور وتطلب مغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة

أعلنت السعودية، مساء اليوم الجمعة، إستدعائها سفيرها في لبنان للتشاور وتطلب مغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة. كما قررت السعودية وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.