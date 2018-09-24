العثور على دبلوماسي أميركي ميتا بمنزله في مدغشقر

أعلنت السلطات في مدغشقر الاثنين العثور على دبلوماسي أميركي ميتا في منزله في العاصمة أنتاناناريفو.

وأكدت الشرطة "توقيف رجل كان وجهه ملطخا بالدم أثناء قفزه فوق السياج للخروج من منزل الدبلوماسي الأميركي، وقد وضع قيد الحجز الاحتياطي" من دون إعطاء تفاصيل أكثر حول الدوافع المحتملة لعملية القتل.

وأعلنت حكومة مدغشقر تشكيل خلية تحقيق خاصة لتوضيح ملابسات مقتل الدبلوماسي الأميركي.