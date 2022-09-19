مقتل ضابط شرطة في حادث دهس في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل ضابط شرطة بعدما دهسته سيارة في مدينة جيروفت، جنوب البلاد. وقال رئيس مجلس أمن مدينة جيروفت إن "الملازم ثان سجاد محمدي سليماني ضابط مخفر اسفانداغ استشهد حينما كانت دورية من مركز شرطة المدينة في مهمة تفتيش على أحد الطرق". ونقلت مصادرنا عن أحمد بالندنازار، إن سيارة دهست الضابط مسا أمس الأحد، خلال تلك الدورية.