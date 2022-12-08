مقتل شاب برصاص إسرائيلي في رام الله ووزارة الصحة تعلن حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، مقتل شاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وأخرى متوسطة، برصاص القوات الإسرائيلية قرب بلدة عابود بشمال غرب رام الله.