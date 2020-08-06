الخارجية المصرية تعرب عن استغرابها من التصريحات التركية بشأن الاتفاق بين القاهرة وأثينا

ردت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات الخارجية التركية الأخيرة، بعد إعلان القاهرة عن توقيع اتفاقية الحدود البحرية مع أثينا اليوم الخميس.ونشر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ تغريدة على "تويتر" قال فيها: "بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان... فإنه لمن المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله".

وكانت الخارجية التركية قد أعلنت عن رفضها للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة اليوم الخميس بين مصر واليونان.وذكرت الخارجية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس في القاهرة "باطلة بالنسبة لأنقرة"، مشددة على عدم اعتراف تركيا بوجود حدود بحرية بين الدولتين.