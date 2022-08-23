إعلان حالة الإنذار القصوى في قطعات بغداد العسكرية

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن إعلان حالة الإنذار القصوى لجميع القطاعات العسكرية في العاصمة العراقية بغداد. فيما نفى قائد شرطة بغداد هذه الأنباء نفى قائد شرطة بغداد اللواء ماجد فالح الموسوي، اليوم الثلاثاء، دخول القطعات في حالة الإنذار. وقال "لا صحة لما تم تداوله عن دخول القطعات في حالة الإنذار".