لبنان تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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لبنان تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - لبنان تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
بيروت - العرب اليوم

سجلت وزارة الصحة في لبنان 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 7 إصابات مؤكدة بالفيروس مما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1168 حالة في حين لم تُسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات عند 26 حالة.

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لبنان تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لبنان تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا



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