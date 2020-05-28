لبنان تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في لبنان 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 7 إصابات مؤكدة بالفيروس مما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1168 حالة في حين لم تُسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات عند 26 حالة.