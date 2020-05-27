السنغال تعلن عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم في بيان صادر عنها عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 3253 حالة في البلاد.

وأضافت الوزارة أن 21 مصابًا قد تعافوا من الفيروس، لترتفع على إثرها حالات الشفاء إلى 1586، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 38 حالة.