تعطّل حركة المرور عبر نفق حيوي إثر حريق شاحنة بداخله في الجزائر

تسبب حريق شاحنة داخل نفق بوزقزة في الطريق السيار "شرق غرب" بولاية بومرداس الجزائرية في تعطيل حركة المرور.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني بالجزائر،عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد تم تسجيل إحتراق شاحنة بالطريق السيار "شرق غرب" بالضبط عند مدخل النفق الأول ببلدية بوزقزة إتجاه الجزائر، وتم تحويل حركة المرور بالنسبة لمستعملي الطريق.

وذكرت أن حركة السير متوقفة لعدة كيلومترات، ووصل الإزدحام المروري إلى غاية محول عجيب