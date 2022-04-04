بايدن لا يتفق مع زيلينسكي على أن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في بوتشا
آخر تحديث GMT19:07:05
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

بايدن لا يتفق مع زيلينسكي على أن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في بوتشا

العرب اليوم -

العرب اليوم - بايدن لا يتفق مع زيلينسكي على أن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في بوتشا

واشنطن ـ العرب اليوم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه لا يتفق مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أن روسيا ارتكبت "إبادة جماعية" خلال عمليتها العسكرية الخاصة

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بايدن لا يتفق مع زيلينسكي على أن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في بوتشا بايدن لا يتفق مع زيلينسكي على أن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في بوتشا



أخبار ذات صلة

GMT 13:42 2022 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

إصابة ثمانية عناصر من الجيش العراقي بتفجير انتحاري في محافظة نينوى
العرب اليوم - إصابة ثمانية عناصر من الجيش العراقي بتفجير انتحاري في محافظة نينوى

GMT 11:57 2022 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

سقوط جرحى من الجيش العراقي بهجوم انتحاري جنوبي الموصل
العرب اليوم - سقوط جرحى من الجيش العراقي بهجوم انتحاري جنوبي الموصل

GMT 09:54 2022 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

اعتقال أحد أنصار النازيين الجدد الأوكرانيين وفي حيازته متفجرات في شبه جزيرة القرم
العرب اليوم - اعتقال أحد أنصار النازيين الجدد الأوكرانيين وفي حيازته متفجرات في شبه جزيرة القرم

GMT 07:59 2022 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا ليلة أمس
العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 14 منشأة عسكرية في أوكرانيا ليلة أمس

GMT 07:47 2022 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

سماع دوي انفجارات في مدينة خيرسون الأوكرانية
العرب اليوم - سماع دوي انفجارات في مدينة خيرسون الأوكرانية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ياسمين صبري تتألق في إطلالات راقية باهظة الثمن

القاهرة - العرب اليوم

تشارك الفنانة المصرية، ياسمين صبري، متابعيها أحدث إطلالاتها دوماً، حيث تظهر بأزياء متنوعة بين الملابس الرسمية والكاجوال وأخرى رياضية، وعادة تخطف الأنظار بأزيائها وإكسسواراتها باهظة الثمن. في التقرير التالي، نستعرض أغلى إطلالات ياسمين صبري. نشرت الفنانة المصرية صور إطلالاتها الأخيرة، أثناء حضورها حفل حملة "London Arabia" في كلية "كينج كوليدج لندن" (King's College London) البريطانية، لفتح فرص جديدة للفتيات الصغيرات في العالم. وتألقت ياسمين خلال الحفل بفستان من "Alberta Ferretti" بلغ سعره 2370 دولاراً، وحقيبة من علامة "Dior"، وصل سعرها إلى 134000 دولار. وفي إطلالة خاطفة أثناء زيارتها للندن أيضاً، ارتدت ياسمين بليزر أسود وحزاماً من علامة Dior، وحذاء بوتس من علامة Saint Laurent، وصل سعره إلى 1809 يورو. ومن إكسسوارات الفنانة المصرية المميزة، حق...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:55 2022 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

هبة مجدي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي
العرب اليوم - هبة مجدي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي

GMT 03:26 2022 الأحد ,03 إبريل / نيسان

أفضل المدن السياحية لقضاء شهر رمضان 2022
العرب اليوم - أفضل المدن السياحية لقضاء شهر رمضان 2022

GMT 08:59 2022 الأحد ,03 إبريل / نيسان

نصائح هامة في الديكور أثناء اختيار أثاث المنزل
العرب اليوم - نصائح هامة في الديكور أثناء اختيار أثاث المنزل

GMT 09:40 2022 الإثنين ,04 إبريل / نيسان

حمزة بن الحسين يتخلّى عن لقبه الأميري ويؤكد أنه سيبقى مخلصاً لبلاده
العرب اليوم - حمزة بن الحسين يتخلّى عن لقبه الأميري ويؤكد أنه سيبقى مخلصاً لبلاده

GMT 11:24 2022 الخميس ,31 آذار/ مارس

أسعد مارون يُعلن أن إذاعة صوت لبنان أصبحت متاحة بالصوت والصورة
العرب اليوم - أسعد مارون يُعلن أن إذاعة صوت لبنان أصبحت متاحة بالصوت والصورة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:09 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

إحذر من السلوك المزاجي والمتسلّط لأنّك تساهم في خلق أعداء لك
العرب اليوم - إحذر من السلوك المزاجي والمتسلّط لأنّك تساهم في خلق أعداء لك

GMT 15:27 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر
العرب اليوم - استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر

GMT 10:17 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه
العرب اليوم - هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه

GMT 17:01 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

استعد لمواجهة تحدّيات عديدة وللسعي إلى حل المسائل المقلقة
العرب اليوم - استعد لمواجهة تحدّيات عديدة وللسعي إلى حل المسائل المقلقة

GMT 19:21 2018 الثلاثاء ,25 كانون الأول / ديسمبر

لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة
العرب اليوم - لماذا يحب الرجل المرأة القوية في الفراش التى تقود العلاقة الحميمة

GMT 21:23 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة في اليوم
العرب اليوم - الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة في اليوم

GMT 14:02 2019 الثلاثاء ,21 أيار / مايو

يشبهنا صراع العروش
العرب اليوم - يشبهنا صراع العروش

GMT 02:42 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة
العرب اليوم - التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة

GMT 19:49 2016 الأربعاء ,15 حزيران / يونيو

وفاة شيخ الطريقة النقشبندية في بلاد الشام الدكتور رجب ديب
العرب اليوم - وفاة شيخ الطريقة النقشبندية في بلاد الشام الدكتور رجب ديب

GMT 20:47 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
العرب اليوم - إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

GMT 16:00 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع
العرب اليوم - كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع

GMT 07:09 2018 الجمعة ,06 تموز / يوليو

تعرف على سبب تسمية الجامع الأزهر الشريف
العرب اليوم - تعرف على سبب تسمية الجامع الأزهر الشريف

GMT 15:00 2019 الثلاثاء ,02 تموز / يوليو

المالية المصرية تعلن تقديم موعد صرف مرتب تموز
العرب اليوم - المالية المصرية تعلن تقديم موعد صرف مرتب تموز

GMT 21:50 2019 السبت ,13 إبريل / نيسان

ألكساندر بريغوفيتش يُشيد بمستوى لاعبي الاتحاد أمام النصر
العرب اليوم - ألكساندر بريغوفيتش يُشيد بمستوى لاعبي الاتحاد أمام النصر

GMT 06:16 2020 الإثنين ,09 آذار/ مارس

أحدث تسريحات غرف نوم كلاسيك ونصائح لاختيار الألوان
العرب اليوم - أحدث تسريحات غرف نوم كلاسيك ونصائح لاختيار الألوان
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab