بايدن لا يتفق مع زيلينسكي على أن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في بوتشا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه لا يتفق مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أن روسيا ارتكبت "إبادة جماعية" خلال عمليتها العسكرية الخاصة