إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية

أغلقت الدوائر الانتخابية في تونس أبوابها، في نهاية الجولة الأولى من انتخابات رئيس جديد للبلاد، من بين 24 مرشحا، وسط احتمالات مفتوحة، بما فيها فوز مرشح حركة "النهضة".