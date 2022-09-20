مقاطعة زابوروجيه تعتزّم إعلان الاستقلال داخل حدودها الإدارية بعد الاستفتاء

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، بأن مقاطعة زابوروجيه المحررة ستعلن استقلالها ضمن الحدود الإدارية القائمة بعد نتائج استفتاء الانضمام الى روسيا وقال روغوف ردا على سؤال حول حدود الاستقلال التي سيتم تحديدها بعد نتائج الاستفتاء: "مقاطعة زابوروجيه بأكملها بالطبع، لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، في جميع الحدود الإدارية لمقاطعة زابوروجيه" وأضاف أنه تم تحرير 73% من أراضي زابوروجيه، ولا تزال المدينة الرئيسية المركز الإقليمي زابوروجيه على الضفة اليمنى لنهر دنيبر تحت السيطرة الأوكرانية.