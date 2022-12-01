أعلنت الحكومة الصومالية القضاء على 40 مسلحا من تنظيم "حركة الشباب" الإرهابي في منطقة شبيلي الوسطى، جنوب البلاد. وقالت وزارة "الإعلام والثقافة والسياحة" الصومالية إن العملية التي أدت أيضا إلى جرح عدد آخر من أفراد الحركة، شارك فيها الجيش وقوات الأمن والمخابرات والشركاء الدوليين، وذلك في بلدة علي فول طيري التابعة لمدينة مهداي في ولاية هيرشبيلى بإقليم شبيلي الوسطى.