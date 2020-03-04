في جريمة يندى لها الجبين .. خمسة مواطنين يغتصبوا سائحة في بيت جالا

أقدم خمسة اشخاص على اغتصاب سائحة اجنبية في احدى محافظات الضفة الغربية، بعد ان قاموا بتقييد مرافقها الدليل السياحي بكرسي وتناوبوا على اغتصابها .

وفي التفاصيل: قام خمسة شباب من محافظة بيت لحم ( من قريتي بتير ونحالين) باستدراج سائحة هولندية ودليل سياحي من بلدة العبيدية الى منطقة المخرور في بلدة بيت جالا، وهناك قاموا بتقييد الدليل السياحي، واغتصاب السائحة الاجنبية بالتناوب.

مصادر قالت إن هناك محاولات لتحويل القضية الى القضاء العشائري، بحيث يقوم الجناة بدفع مبالغ مالية مقابل الافراج عنهم.

وأوضحت ان الاشخاص الخمسة متهمين في قضية اغتصاب سابقا.

واكدت المصادر ان الاشخاص الخمسة موقوفين لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية والاجراءات القانونية بحقهم تسير وفق القانون ، لافتة الى ان هناك محاولات لتدخل عشائري في القضية لاحتوائها.

واعرب مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سخطهم وادانتهم لهذه الجريمة المروعة، المنافية لاخلاق وقيم شعبنا ، مطالبين بانزال اقسى العقوبات على الجناة .