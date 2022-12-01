أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها أصابت راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" بذخيرتها وطاقمها في منطقة بلدة أوريخوفاتكا بجمهورية دونيتسك.