الجزائر تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 10810 إصابات.

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 760 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 98 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7420 حالة شفاء.