إصابة شخصين في قتال اندلع بمخيم للمهاجرين في قبرص

اندلع قتال اليوم الجمعة بين مجموعتين من المهاجرين في مخيم في قبرص، أسفر عن إصابة شخصين واشتعال النار في 20 خيمة وأجبر عشرات المهاجرين على الفرار. وقال المتحدث باسم الشرطة إن قوات مكافحة الشغب اضطرت لاستخدام الغاز المسيل للدموع في مركز استقبال بورنارا للمهاجرين، لكن لم يعتقل أي شخص.