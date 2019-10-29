جعجع يدعو لتأليف حكومة لبنانية جديدة من اختصاصيين مستقلين

رحب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن جعجع قوله: "حسنا فعل الرئيس سعد الحريري بتقديم استقالته واستقالة الحكومة تجاوبا مع المطلب الشعبي العارم بذلك".

وأضاف جعجع: "المهم الآن الذهاب نحو الخطوة الثانية والأساسية والفعلية المطلوبة للخروج من أزمتنا الحالية، ألا وهي تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مشهود لهم بنظافة كفهم واستقامتهم ونجاحهم، والأهم اختصاصيون مستقلون تماما عن القوى السياسية".

وخلص رئيس "القوات اللبنانية" إلى القول: "من جهة ثانية، أدعو المؤسسات الأمنية المعنية إلى الحفاظ على سلامة المتظاهرين حيثما وجدوا في لبنان بعد الاعتداءات الشنيعة التي تعرضوا لها اليوم في وسط بيروت".

ويأتي ذلك عقب تقديم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك وسط استمرار الأزمة ومظاهرات الاحتجاج في لبنان.