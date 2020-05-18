لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزراة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 20 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 931 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة، وعدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ 251 حالة.