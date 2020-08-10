رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يصرح لا مصالح شخصيّة لدينا وهمنا انقاذ البلاد وتحمّلنا الكثير من الاهانات ورفضنا استدراجنا الى سجالات عقيمة لأننا اردنا العمل

