إصابة طلبة فلسطينيين بالاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم شعفاط

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين بالاختناق بقنابل الغاز، اليوم الاثنين، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم المذكور، واستهدفت طلاب المدارس بالغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق القدس المحتلة.