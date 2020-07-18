انفجار خط أنابيب نفط في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بانفجار في خط أنابيب النفط في منطقة خور موسى في الأحواز، وذلك استمرارا لسلسلة الانفجارات والحرائق التي تضرب إيران مؤخراتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مقطع فيديو قالوا إنه يوثق انفجار خط أنابيب النفط في منطقة الأحواز ويعد الحادث جزءا من سلسلة من الحرائق التي تغزو إيران، كان آخرها احتراق 7 سفن على الأقل في ميناء بوشهر جنوبي البلاد قبل أيام وقبلها، رصدت انفجارات عدة في العاصمة طهران، حيث بدأت سلسلة الانفجارات منذ 26 يونيو الماضي بعد انفجار ضخم في موقع بارشين العسكري، تلاه حريق بموقع لتخصيب اليورانيوم