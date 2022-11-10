مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي
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مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

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العرب اليوم - مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

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القدس المحتلة - العرب اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم /الخميس/، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا المسجد، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وادوا طقوسا تلمودية في باحاته  ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، بشكل شبه يومي، على فترتين صباحية ومسائية، في مُحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشتاين عام 1994.

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مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي



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