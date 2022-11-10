مُستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم /الخميس/، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا المسجد، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وادوا طقوسا تلمودية في باحاته ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، بشكل شبه يومي، على فترتين صباحية ومسائية، في مُحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشتاين عام 1994.