مصدر يؤكد عدم سقوط إصابات بين المدنيين جراء انفجار ذخيرة في مقاطعة بيلغورود الروسية

أكد مصدر مطلع أنه لم تقع إصابات بين المدنيين جراء انفجار ذخيرة في بلدة كوروشانسكي في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقال المصدر: "لم تقع إصابات بين السكان المحليين".

كما أكدت مستشفى بلدة كوروشانسكي أنه لا توجد معلومات عن سقوط ضحايا.

وقال ممثل الدفاع المدني إنه نتيجة لانفجار الذخيرة في مبنى المركز الثقافي السابق في بلدة كوروشانسكي، قتل 3 أشخاص وأصيب 13.