إصابة إسرائيلي بعملية طعن في الضفة الغربية

أصيب إسرائيلي بعملية طعن، اليوم الثلاثاء، في شمالي الضفة الغربية قبل فرار المنفذ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه : "وردت أنباء عن هجوم بالطعن وقع في قرية فندق في شمالي الضفة الغربية".

وأشار إلى أن المهاجم "وصل إلى المنطقة وقام بطعن إسرائيلي وهرب".

وقال: "قدمت قوات الجيش الإسرائيلي للمواطن الإسرائيلي علاجا طبيا مبدئيا على الفور وأخلته إلى المستشفى بينما لم يفقد الوعي".

ولفت إلى أن قوات الجيش تقوم بأعمال تمشيط بحثا عن منفذ عملية الطعن.

وشهدت الضفة الغربية، حالة من التوتر الشديد مع مشاركة آلاف الفلسطينيين في تشييع 5 فلسطينيين قتلوا فجر اليوم الثلاثاء، في اقتحام إسرائيلي لمدينة نابلس، بخلاف فلسطيني سادس قتل بمواجهات قرب رام الله بوسط الضفة الغربية.

ووقعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع بالضفة الغربية.