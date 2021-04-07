الرئيس اللبناني يعلن هناك مماطلة بإجراء التدقيق الجنائي بهدف إسقاطه

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن هناك مماطلة بإجراء التدقيق الجنائي بهدف إسقاطه، مشيرا إلى أن المماطلة هدفها تيئيس شركة "ألفاريز ومارسيل" حتى تترك لبنان ويفلت المجرمون من العقاب.