نفت حركة "طالبان" الأفغانية توقيف 3 موظفات في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان "اليوناما" في ولاية قندهار. وقال مساعد المتحدث باسم حكومة "طالبان" بلال كريمي، إن تقرير "اليوناما" حول توقيف ثلاثة من موظفيها الإناث في ولاية، غير صحيح، مبينا أنه "تم استيضاح تجمع نسائي في مدينة قندهار، لكن بعد أن تبين بأن النساء المجتمعات موظفات الأمم المتحدة، فانصرف المسؤولون عن استجوابهن وطلب الاستيضاح منهن، ولم تحصل أية حادثة إطلاقا".