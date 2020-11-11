أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الأربعاء، أن الطيران الفرنسي في التحالف الدولي قتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العراق. وذكرت في بيان صحفي، أن "الطيران الفرنسي نفذ ضربات جوية في جبال قره جوغ بمحافظة نينوى، أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير أربعة أوكار تابعة لهم" وأضافت أن "هذه الضربات جاءت بأمر من قيادة العمليات المشتركة العراقية".