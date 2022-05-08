مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب طولكرم

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الأحد مقتل شاب فلسطيني برصاص الجنود الإسرائيليين قرب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة وحسب الإذاعة الإسرائيلية، حاول الشاب أن يجتاز جدار الفصل قرب قرية الطيبة في طولكرم، وأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار عليه وأضافت أن الشاب نقل بطائرة مروحية إلى مستشفى "شيبا" في تل هشومير، لكنه فارق الحياة متأثرا بجروحة الخطيرة من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلغت "باستشهاد الشاب محمود سامي خليل عرام بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب حاجز جبارة".