الأمن السوداني يُطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 79 شخصاً خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ إجراءات المجلس العسكري في أكتوبر الماصي. واستهدفت القنابل المتظاهرين في الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة السودانية، فيما كان آخرون يقطعون الطرق بالحجارة في وسط الخرطوم أو يتوجهون إلى منزل متظاهر قُتل الأحد خلال تظاهرات في أم درمان شمال غرب الخرطوم.