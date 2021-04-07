الرئيس الأمريكي يؤكد خلال اتصال مع العاهل الأردني على تضامن بلاده التام مع الأردن وتأييدها لإجراءاته وقراراته للحفاظ على أمنه واستقراره

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين على تضامن بلاده التام مع الأردن وتأييدها لإجراءاته وقراراته للحفاظ على أمنه واستقراره