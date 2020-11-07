قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأميركية جو بايدن، إنه يشعر بالفخر بعد أن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".وأضاف في تغريدة أن العمل الذي ينتظره كرئيس "ليس هينا"، مؤكدا أنه سيكون رئيس جميع الأمريكيين.