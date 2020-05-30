بريطانيا تسجل 215 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38376

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19) في المملكة المتحدة بعد تسجيل 215 وفاة إضافية خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 38376 حالة وفاة.

وأفادت الحكومة البريطانية اليوم أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس بلغ 272826 حالة إصابة.