بايدن يستقبل جثامين القتلى الأميركيين الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدف مطار كابول الخميس الماضي
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بايدن يستقبل جثامين القتلى الأميركيين الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدف مطار كابول الخميس الماضي

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العرب اليوم - بايدن يستقبل جثامين القتلى الأميركيين الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدف مطار كابول الخميس الماضي

بايدن يستقبل جثامين القتلى الأميركيين الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدف مطار كابول الخميس الماضي
واشنطن - العرب اليوم

وصلت جثامين الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الهجوم الذي استهدف مطار كابول الخميس الماضي في أفغانستان، إلى قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير الأميركية وكان الرئيس الأميركي جو بايدن في استقبالها.

 

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بايدن يستقبل جثامين القتلى الأميركيين الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدف مطار كابول الخميس الماضي بايدن يستقبل جثامين القتلى الأميركيين الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدف مطار كابول الخميس الماضي



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