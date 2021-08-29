بايدن يستقبل جثامين القتلى الأميركيين الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدف مطار كابول الخميس الماضي

وصلت جثامين الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الهجوم الذي استهدف مطار كابول الخميس الماضي في أفغانستان، إلى قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير الأميركية وكان الرئيس الأميركي جو بايدن في استقبالها.