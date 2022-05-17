إصابة 72 فلسطينياً واعتقال العشرات خلال مواجهات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلية في القدس

أصيب 72 فلسطينياً واعتقل العشرات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بمدينة القدس الشرقية، خلال تشييع جنازة شاب توفي متأثرا بجراح أصيب بها نتيجة مواجهات في باحات المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنَّ معظم الإصابات عولجت ميدانياً ونقلت 13 إصابة الى المستشفى لتلقي العلاج، من بينها إصابتان بالعين.