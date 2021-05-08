اختفاء مستثمر يحمل الجنسية الفرنسية شمالي العاصمة بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي السبت، عن اختفاء مستثمر فرنسي مع اثنين من مرافقيه شمالي العاصمة بغداد. وقال المصدر ، إن "مستثمرا فرنسيا كان في طريقه من بغداد إلى محافظة صلاح الدين، لكنه اختفى قبل أيام". وأشار المصدر، إلى أن "المستثمر يحمل الجنسية الإيرانية أيضا، ودخل العراق بجواز السفر الإيراني". وأضاف، أن "السلطات العراقية بدأت عملية البحث عنه وعن مرافقيه اللذين يتوقع أن يكونا عراقيين".