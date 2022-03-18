الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوماً صاروخياً استهدف مناطق سكنية في مدينة ميليتوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية صدت هجوما صاروخيا من قبل المسلحين القوميين (المتطرفين) الأوكرانيين استهدف مناطق سكنية في مدينة ميليتوبول.