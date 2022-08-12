مجهول يطلق النار على المارة ويقتل عدة أشخاص في الجبل الأسود

أطلق مجهول النار على المارة في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص بينهم أطفال، فإن مطلق النار سار في شوارع المدينة وأطلق النار على المارة ولم يسمح لسيارات الإسعاف بالاقتراب من الجرحى ولم يتم حتى الآن معرفة ما إذا كان المهاجم قد انتحر أو قتلته الشرطة.