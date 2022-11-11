قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، مدينة بيت لحم، وداهمت منزلا لمواطن فلسطينى وفتشته.

وافادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة " الكركفة" وسط المدينة، وداهمت منزلا لمواطن من عائلة زواهرة، وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الخميس، 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أشقاء من محافظة الخليل، فيما تم اعتقال ثلاثة من محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال شخص من مخيم عايدة شمال بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، فيما تم اعتقال آخر من بلدة نعلين غرب محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، وفي شمال الضفة، تم اعتقال فلسطينيين اثنين من نابلس وجنين.