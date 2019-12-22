برهم صالح يجدد مطالبة البرلمان بتسمية الكتلة الأكبر ومرشحها
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برهم صالح يجدد مطالبة البرلمان بتسمية الكتلة الأكبر ومرشحها

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العرب اليوم - برهم صالح يجدد مطالبة البرلمان بتسمية الكتلة الأكبر ومرشحها

الرئيس العراقي برهم صالح
بغداد ـ العرب اليوم

جدد الرئيس العراقي برهم صالح مطالبة مجلس النواب "البرلمان"، اليوم الأحد، بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء.وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لشغل منصب رئيس الوزراء، عقب استقالة عادل عبد المهدي".وجاء في كتاب سابق أرسله البرلمان لرئاسة الجمهورية، أنه "سبق وأن تم إعلامكم بالكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب.. وعلى أساسها كلفتم مرشحها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الحالية".يذكر أن استقالة عبد المهدي جاءت على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح العاصمة وعددا من محافظات الوسط والجنوب، وأدت إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

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برهم صالح يجدد مطالبة البرلمان بتسمية الكتلة الأكبر ومرشحها برهم صالح يجدد مطالبة البرلمان بتسمية الكتلة الأكبر ومرشحها



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