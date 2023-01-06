هجوم فلسطيني يستهدف مُستوطنة إسرائيلية

استهدف تنظيم "عرين الأسود" و"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الليلة، مُستوطنة "براخا" الإسرائيلية ونقطة مستوطنة "كدوميم" الواقعة على طريق محافظة "قلقيلية" في شمال الضفة الغربية.

وأعلنت "سرايا القدس-كتيبة نابلس"، في بيان نشر على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تمكنت من استهداف تجمعات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على "بوابة الطور" (المنطقة المستهدفة)، بدفعات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وأضافت أن منفذي العملية تمكنوا من العودة إلى قواعدهم بسلام.

وذكر تنظيم "عرين الأسود"، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "نقول إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير إن محاولتك لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لن يمر مرور الكِرام، وإن زِدتُم زِدنا".

كان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير قد اقتحم باحات المسجد الأقصى صباح أمس الأول الثلاثاء، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وهو ما تسبب في ردود فعل فلسطينية وإقليمية ودولية غاضبة للغاية.