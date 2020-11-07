ترامب يغادر البيت الأبيض للمرة الأولى منذ الانتخابات

قالت وكالة فرانس برس، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غادر اليوم البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للغولف في فرجينيا مع تواصل عد الأصوات.وخرج ترامب من البيت الأبيض لأول مرة منذ يوم الانتخابات مرتديًا ملابس الغولف.ويأتي خروج الرئيس بعد لحظات من شنه هجومًا جديدًا عبر تويتر على "الأصوات غير القانونية" مع استمرار فارق تقدم جو بايدن في جورجيا وبنسلفانيا في الاتساع بالانتخابات الأمريكية.وقال ترامب في أحدث تغريدة:" لقد ربحت هذه الانتخابات بفارق كبير".وأضاف في تغريدة أخرى: "استخدمت جورجيا وميشغان برنامج عد مشكوك بمصداقيته وهو ما يظهر الفوضى التي سادت الانتخابات".وتابع"تم تلقي عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء ، يوم الانتخابات" مما يجعل أهليتهم، كما يقول ، باطلة.