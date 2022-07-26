تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /26.07.2022/

تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

وزارة الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 40 مرتزقا أجنبيا معظمهم من البولنديين

طائرة أوكرانية مسيرة تقصف نقطة تفتيش جمركية في بريانسك الروسية

لوغانسك: كييف تقصف الأحياء السكنية براجمات هيمارس لعرقلة التحضير لاستفتاء الانضمام إلى روسيا

اندلاع حريق في مستودع نفط في دونيتسك بعد قصف من قبل القوات الأوكرانية

الجيش الروسي يأسر 18 جنديا أوكرانيا بعد أن أجبرهم على الخروج من وكرهم

موسكو تحذر كييف من "الاستفزازات ضد أكبر محطة نووية في أوروبا"

زيلينسكي يعين قائدا جديدا لقوات الدفاع الإقليمي لأوكرانيا

القوات الأوكرانية تطلق قذائف هاون على قرية حدودية بمقاطعة كورسك الروسية

قوات كييف تدمر مدرسة بقصف على مدينة إيزيوم

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أصداء وتداعيات العملية العسكرية

وزارة الدفاع الروسية: مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية يبدأ عمله في إسطنبول

لافروف: أوروبا أغلقت "السيل الشمالي-2" لأسباب سياسية وهو جاهز لتلبية احتياجاتها من الغاز

دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق لخفض استهلاك الغاز

الخارجية الإسرائيلية تحذر من الحج إلى أوكرانيا

أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع وتسجل أعلى مستوى منذ بداية مارس 2022

مدفيديف: السياسات الأوروبية الراهنة مزيج من التعالي الوقح والمراهقة السياسية والحماقة

انقسام في الاتحاد الأوروبي حول المقترح لتوفير 15% من استهلاك الغاز

إسرائيل توسع مساعداتها لأوكرانيا

أسعار الغاز تقفز في أوروبا بأكثر من 12%

المفوضية الأوروبية: على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لوقف إمدادات الغاز من روسيا

موسكو تعلق على قضية الوكالة اليهودية للهجرة وتعلن أسفها لمواقف إسرائيل "غير البناءة"

أنقرة: نأمل بأن تنطلق أول سفينة حبوب عبر البحر الأسود قريبا

"خيال متقد".. سفارة روسيا في واشنطن تعلق على تصريحات واشنطن حول "عزلة موسكو"

ضابط روسي: "بيرقدار" هي هدف للمبتدئين والقوات الأوكرانية فقدت مسيراتها الهجومية

البريطانيون منزعجون: "إنهم يريدون إعادتنا إلى العصر الحجري"

صحيفة: انقسام خطير حول الغاز يختمر في أوروبا

هنغاريا: مقترح المفوضية الأوروبية بخفض استهلاك الغاز غير قابل للتحقيق

الخارجية الروسية: لا نعتزم اعتماد نظام تأشيرات الدخول للأوكرانيين حاليا

سلطات زاباروجيه تعلن عن موعد الاستفتاء للانضمام إلى روسيا

خبير عسكري: الأسلحة التي يقدمها الغرب لأوكرانيا أكل الدهر عليها وشرب والناتو يتخلص منها

الحكومة الألمانية تدعو المواطنين إلى خفض استخدام الغاز بعد إعلان "غازبروم" خفض إمداداتها

زاخاروفا: محاولات كييف وبروكسل لتحقيق نصر على أرض المعركة ستقودهم نحو الهاوية

ليز تراس: أنا غير مستعدة لتدخل بريطاني مباشر في أوكرانيا

زيلينسكي يتهم روسيا بشن "حرب الغاز" ضد أوروبا ويدعو لتشديد العقوبات على موسكو

أردوغان: موقف السياسيين الغربيين من بوتين غير لائق

أكار يبحث تصدير الحبوب الأوكرانية مع وزير البنية التحتية الأوكراني

أردوغان: الفشل في تنفيذ اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية سينعكس على الجميع

"سيمنز": السلطات الألمانية زودتنا بجميع المستندات اللازمة لتصدير التوربينات إلى روسيا

الشركات في ألمانيا تخفض إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار الغاز

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بنسبة 12% بعد إعلان "غازبروم" أنها بصدد تخفيض الإنتاج

ألمانيا: "ما من سبب فني" لخفض إمدادات الغاز الروسي عبر "السيل الشمالي 1"

الصين ترحب بصفقة الغذاء بين روسيا وأوكرانيا وتدعو واشنطن لتعزيز حوار السلام

مضاعفة حراسة الرئيس البولندي السابق فالينسا بعد تصريحاته المعادية لروسيا

فرنسا تفتح تحقيقا ماليا في ممتلكات رجال أعمال روس

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بعد إعلان من "غازبروم" عن وقف عمل توربين في خط أنابيب السيل الشمالي

"غازبروم" تعلن توقيف توربين آخر عن العمل في "السيل الشمالي-1" بسبب أعمال صيانة

لافروف: أوروبا تتبع إرادة واشنطن على حسابها

واشنطن تطرح الخطة "ب" لإخراج الحبوب من أوكرانيا