السلطات التونسية تحبط 15 محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 354 مهاجرا من الغرق

تمكنت السلطات التونسية من إحباط 15 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 354 مهاجرا من الغرق وقال المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطنى - فى بيان اليوم الخميس، إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالساحل والشمال والوسط، من إحباط 15 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 354 مهاجرا من الغرق .